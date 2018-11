Gedumpt drugsafval aan Lekbandijk verontreinigt bodem

In een dorp weet iedereen waar de burgemees­ter woont

8:06 OPHEUSDEN - Onlangs kreeg burgemeester Jan Kottelenberg van Neder-Betuwe te horen dat iemand naar hem op zoek was. Burgemeesters worden steeds meer crimefighters. Dat brengt risico's met zich mee en daarom is er meer aandacht voor de beveiliging van burgemeesterswoningen, ook in Rivierenland. Kottelenberg: ,,In een dorp weet iedereen waar de burgemeester woont.’’