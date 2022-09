Geen bezwaar tegen uitbreiding paardenhouderij in Ommeren

Lia Krol maakt erebeeld voor eerste tiener­idool Anneke Grönloh: ‘Ze was een icoon’

ERICHEM/HEESSELT/DEN HAAG - Ze was een van de eerste tieneridolen in Nederland, nu zestig jaar geleden: Anneke Grönloh. De Erichemse kunstenaar Lia Krol mocht een beeld van haar maken dat vrijdagmiddag onthuld wordt in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag.

