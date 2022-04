Geen minuut slaap, maar de peren en appels zijn gered: ‘Hele nacht opgebleven om onze oogst te beschermen’

En dat lijkt gelukt, zegt de voorzitter van afdeling Zuidwest Gelderland van de Nederlandse Fruittelers Organisatie. Den Haan (50) slaapt op dit soort koude nachten op de bank in de woonkamer: ,,Ik wil mijn vrouw en kleine kinderen niet wakker maken als het alarm voor de nachtvorst afgaat.”



Zaterdagavond zakte de temperatuur al voor middernacht onder nul. ,,Dan zetten we meteen de beregening aan. De sproeiers werken de hele nacht, we stoppen er pas rond een uur of tien mee als de temperatuur ruim boven nul is en de pegels uit de boompjes vallen.”



Slapen is er in zo’n nacht niet bij voor Den haan. ,,Je moet overal controleren of de sproeiers het goed blijven doen. Fruittelers appen de hele nacht met elkaar over hoe het gaat. Het is jaren geleden dat er zoveel ijs in de bomen hing.”



Door te besproeien als het vriest stolt het water en daarbij komt net een beetje warmte vrij. Dat beschermt de bloesemknoppen tegen kapot vriezen.