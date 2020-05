‘Gekkenhuis’ bij vakantiepark Eiland van Maurik: ‘Je merkt dat mensen denken: het mag weer’

10 jaar later Ruben overleefde als 9-jarige als enige een vliegramp: zo gaat het nu met hem

11 mei Tien jaar geleden was Ruben wereldnieuws. Het toen 9-jarig jongetje overleefde als enige van de 104 inzittenden een vliegtuigramp in de Libische hoofdstad Tripoli. Nu is hij een ‘gewone jongen’.