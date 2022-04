Gelukkig hebben de voorntjes in de Korne de kapotte stuw overleefd

blogHij komt niet vaak in het nieuws, maar vorige week was de Korne voorpaginanieuws. tenminste voor het Rivierenlandkatern van deze krant. Er stuw in het riviertje had het begeven, waardoor er in een uur tijd ongeveer twee miljard liter water was weggestroomd.

Dat klinkt als heel veel en dat is het natuurlijk ook, hoewel de Linge (waar de Korne op uitkomt) geen enkel probleem had om al die liters af te voeren. Toch kreeg ik er een soort van hallucinaties bij. In gedachten zag ik de Korne helemaal leeglopen.

Ik kreeg meteen medelijden met de vele vissen die ik er ooit heb zien zwemmen.

Dat was lang geleden. Ik gok een jaartje of twintig. Ik moet bekennen dat ik destijds nog nooit van de Korne had gehoord en er gaan nog steeds dagen voorbij dat ik niet aan de waterloop denk. Het was mooi weer en we hadden besloten om eens een dagje te gaan kanoën met de kinderen.

Ik herinner me de serene rust op het water en dat we hebben gepicknickt in een weiland langs het riviertje. Nieuwsgierige koeien wilden graag weten wat wij uit de mand haalden.

Maar mijn verwondering was het grootst over het superheldere water in de Korne. Grote scholen voorntjes schoten onder onze kano’s door. Met open mond bewonderden we de zilvergrijze vissen met hun rode vinnen.

Twee miljard liter leek me ontzettend veel. Ik zag al die mooie visjes spartelend in het laatste plasje water in de Korne liggen. Hoe blij was ik om te lezen dat met grote snelheid een noodreparatie was uitgevoerd aan de stuw. Ik hoef me geen zorgen te maken over de voorntjes. Snel maar weer eens een kano huren voor een tochtje over de Korne.

