Gemeente Buren treurt om verlies van Wehkamp: ‘Lang niet iedereen zal meeverhuizen naar Zwolle’

Video Who you gonna call...? Covidbus­ters!

24 juni BEUSICHEM - Witte pakken en een auto die wel heel erg lijkt op de Ecto-1: het is alsof het plein van de Prins Willem Alexanderschool in Beusichem is omgetoverd tot decor van een Ghostbustersfilm. Maar niks is minder waar. Het zijn de Beusichemse collega's, de Covidbusters.