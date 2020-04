Gemeenten bieden nú steun, maar zoeken ook vast naar fruitplukkers: ‘Harde klappen voor ondernemers’

Winkels zijn langer open, lasten worden uitgesmeerd. Gemeenten in de regio willen hun ondernemers helpen. Zelfs de zoektocht naar appelplukkers is al in gang gezet.

Al meer dan 300 Burense ondernemers hebben via de gemeente financiële steun aangevraagd middels de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO). Dat geeft wel iets aan, vindt wethouder Economische Zaken Karl Maier. ,,Ze hebben het zwaar. Velen kunnen best tegen een stootje, maar het gaat om harde klappen nu.’’

Langer open

Daarvan is de gemeente bewust. Met landelijke en lokale maatregelen wordt dan ook getracht ondernemers te steunen waar mogelijk. Aanvragen voor steun worden begeleid om ze zo snel als mogelijk te kunnen verwerken, winkels mogen wat soepeler omgaan met openingstijden voor een betere spreiding van bezoekers en bevoorrading van supers mag nu ook ‘s nachts. Die maatregelen zijn ook in Neder-Betuwe en West Betuwe genomen.

Maier is blij dat hij ondernemers tegemoet kan komen, maar kijkt voor meer steun ook naar inwoners. ,,Ik mag hopen dat de situatie binnen enkele maanden weer wat normaliseert, maar ook daarna is het voor ondernemers nog zwaar. Als een crisis voorbij is, komt er voor hen vaak nog een enorme dip. Waar een ondernemer nu uitstel van betaling krijgt, moeten de rekeningen uiteindelijk toch betaald worden. Het helpt als inwoners hun geld lokaal besteden.’’

Poolse plukkers

Hoewel gemeenten in de regio voor een belangrijk deel meewerken aan versoepelde regelingen die in Den Haag zijn bedacht, geven ze ook een eigen invulling aan de serviceverlening naar burgers en ondernemers. Buren bijvoorbeeld, zorgt ervoor dat rekeningen van (lokale) ondernemers razendsnel worden betaald. Daarnaast worden vergunningsprocedures waar mogelijk versneld afgehandeld. Dat gebeurt ook in Neder-Betuwe. Die gemeente wil daarnaast in deze periode coulant zijn met parkeervergunningen en ontheffingen zodat winkelpersoneel en onderhoudsmensen dichtbij kunnen parkeren. West Betuwe stelt zich soepel op naar ondernemers die etenswaren willen verkopen op de weekmarkt. Verder zijn in die gemeente alle parkeerautomaten tot 1 juni afgesloten.

In Buren wordt ook verder vooruit gekeken, zegt Maier, die zich niet wil laten verrassen. ,,Op dit moment is er bijvoorbeeld in de fruitteelt nog geen probleem. Dat kan wel ontstaan als het plukseizoen begint en de grenzen nog gesloten zijn.’’ Buren kijkt daarom nu vast naar de werklozen in de kaartenbak. Zij kunnen mogelijk een oplossing bieden als er in oogsttijd een gebrek is aan arbeidskrachten.