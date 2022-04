Geniet u ook zo van de bloesem? Maar blijft dat...

Soms denk ik wel eens; waarom is het goede vaak zo strijdig met het mooie? Kijk maar eens naar de mooi bloeiende Betuwe. Wie geniet er niet van de weelderige bloesem die het fijne vooruitzicht in zich herbergt van smakelijk Betuws fruit?

Ik mocht, en dat meen ik, vorige week zondag heel vroeg uit de veren om naar fruitteler Bert den Haan in Kerk-Avezaath te gaan. Hij was de hele nacht wakker gebleven om de bloesemknoppen in zijn boomgaarden te beregenen, zodat ze niet zouden bevriezen. Mooier dan dan krijg je de bloesem en de boomgaarden, beschermd door een laagje ijs, niet te zien. Ik kan het iedereen aanraden, al hoop ik dat de fruittelers hun portie nachtvorst voor dit jaar wel weer gehad hebben.

Toch zou het in de toekomst wel eens wat minder uitbundig kunnen ogen in de Betuwe. Ik vind het al jammer, hoezeer ik het economisch ook begrijp, dat de kronkelige hoogstambomen plaats hebben gemaakt voor de efficiënter te oogsten laagstammetjes. En nu is er een nieuwe dreiging, al komt ook die voort uit nobele overwegingen.

Zonnepanelen boven fruit

In de Betuwe, onder meer in Wadenoijen en Tricht, wordt geëxperimenteerd met zonnepanelen boven fruit. De voordelen zijn legio: er wordt duurzame energie geproduceerd en de fruitopbrengst per hectare zal er eerder door groeien dan dalen. Want de boompjes en struiken onder die zonnepanelen worden door die transparante overkapping beter beschermd tegen hagel, storm, vorst en hitte.

Een ontwikkeling om toe te juichen dus...maar het typisch Betuwse landschap wordt er vrees ik niet fraaier op. Want de bloesem en straks die heerlijke vruchten zullen dan deels schuil gaan onder die blinkende zonnepanelen. Maar als het nodig is om de Betuwe de fruittuin te laten blijven die het is: toch maar doen. En gelukkig hebben we de foto’s nog.

