Gerard (62) vond een bronzen lanspunt van 3000 jaar oud: ‘Hoorde ineens een heel lange piep’

Liendenaar Gerard van Meerten is een enthousiast amateur-archeoloog. De vondst van zijn leven deed hij een paar jaar geleden in Kesteren: een bronzen lanspunt van minstens 3000 jaar oud. Die lanspunt is volgende week zaterdag bij het Archeologisch Centrum Rivierenland (ACR) in Zoelen te bewonderen.