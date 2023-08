met video Na je dood je lichaam laten oplossen in water: in dit dorp kan dat binnenkort voor het eerst

In Ommeren opent komende vrijdag een nieuw uitvaartcentrum: ‘t Vijfde Seizoen. En hier is, voor het eerst in Nederland, ook ruimte gemaakt voor de allernieuwste manier om ‘heen’ te gaan: resomeren, oftewel het oplossen in water.