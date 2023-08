Cyrilla duikt in het bizarre verleden van haar moeder: 'Ze zei als baby te zijn ontvoerd tijdens de Olympische Spelen van 1928'

Als baby ontvoerd tijdens de Olympische Spelen van 1928 in Amsterdam en opgegroeid in Oost-Duitsland. Dat verhaal over zichzelf vertelde Irene van der Donk haar hele leven aan dochter Cyrilla. Maar klopt het wel?