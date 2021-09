Getransplanteerden voetballen tegen artsen om aandacht te vragen voor orgaandonatie: ‘Ik heb mijn leven teruggekregen’

Bouw gasloze woningen aan de Allardhof begint in september

19 augustus De bouw van tien levensloopbestendige en energiezuinige woningen aan de Allardhof in Buren start in september. Daar is al jaren over gesproken, maar woningcorporatie KleurrijkWonen en de gemeente Buren hebben nu samen een plan ontwikkeld voor twee blokjes van vijf woningen elk. Ze krijgen geen gasaansluiting en zijn goed geïsoleerd.