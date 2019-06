Gevangenisstraf geëist voor misbruik dochter (12)

FC Lienden degradeert naar derde divisie

8 juni LIENDEN - FC Lienden keldert na drie seizoenen in de tweede divisie naar de derde divisie. De ploeg van trainer Hans van de Haar verloor over twee wedstrijden van ASWH, dat promoveert. Woensdag won FC Lienden nog met 0-1 in Hendrik-Ido-Ambacht; in Lienden was ASWH met 0-2 te sterk.