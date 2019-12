Gewonde bij steekpartij in Ommeren, slachtoffer doet geen aangifte

Weggestuur­de beheerders dorpshuis gaan met opgeheven hoofd Zoelen uit

29 december ZOELEN - Aan niets in huis is te zien dat ‘de mooiste tijd van het jaar’ is aangebroken. In plaats van tussen de kaarsen en kerstbomen, zitten Nadia en Wilfried Peek tussen de verhuisdozen. Een conflict zette hun leven op zijn kop. Nu vertrekken ze na 18 jaar uit het dorpshuis in Zoelen.