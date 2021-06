Gitarist Harry Sacksioni schreef in coronatijd een boek: ‘Ik heb mij nog nooit een seconde verveeld’

Buren bereikt zzp’ers onvoldoen­de: ‘Bel ons op, we willen graag helpen omdat dat in ieders belang is’

2 juni MAURIK - Zzp’ers in de gemeente Buren worden nog onvoldoende bereikt voor hulp in coronatijd. Dat zegt wethouder Karl Maier. Hij wil dat de gemeente die groep ondernemers wel ondersteunt. ,,Als ze er behoefte aan hebben, willen we ze graag de helpende hand reiken.”