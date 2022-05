Glasvezel nu ook in monumentaal stadje Buren

Dilek: ,,Deze week zijn we begonnen met het graafwerk in de stad Buren. Daarna volgen de dorpen Kerk-Avezaath, Zoelen, Beusichem, Ingen, Lienden, Eck en Wiel en sluiten we in voorjaar 2023 af in Maurik. Volgens de planning kunnen de eerste adressen eind van dit jaar al gebruik maken van glasvezel en rond de zomer van 2023 zijn alle bijna zevenduizend adressen op het glasvezelnetwerk aangesloten.”

Glasvezel belangrijk

Van den Hurk is blij: ,,DELTA heeft in heel Nederland laten zien dat zij een goede partij is. We zien nu meer dan ooit hoe belangrijk het is om over een goede internetverbinding te beschikken. Mensen werken, leren, gamen en streamen veel vanuit huis. Ook de zorg vindt steeds meer plaats op afstand.”



Grootenboer: ,,Inmiddels hebben we bijna een miljoen adressen in Nederland aangesloten op het DELTA Netwerk.”



Zodra de aannemer in de buurt aan de slag gaat, ontvangen de inwoners via een brief meer informatie. Ook ondernemers en bewoners op bedrijventerreinen in Buren, Beusichem, Eck en Wiel, Maurik en Lienden kunnen zich aanmelden voor internet via glasvezel. Als er voor 25 juni voldoende abonnementen zijn afgesloten, wordt ook glasvezel aangelegd op deze bedrijventerreinen.