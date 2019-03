Gratis koffie bij de veerpont voor door zwaar ongeluk op A2 gestrande automobilisten

Vincent van de Weerd (43), de eigenaar van het Veerhuys, schonk prompt gratis koffie voor de gestrande automobilisten. ,,Ze staan drie kwartier tot een uur in de rij’’, zei Van de Weerd.



,,In de dertien jaar dat we hier zitten, heb ik dit een keer eerder meegemaakt. Was in de winter. Schonken we warme chocolademelk.’’



Twintig koppen koffie werden er per keer naar buiten gebracht. ,,Als ik klaar was, nam ik het volgende blad aan en liep ik door. Merkte ik bij de laatste auto dat ik toch een heel eind moest teruglopen.’’



Net als in Waardenburg, waar de filerijders twee weken geleden met gratis frikandellen verrast werden door snackbar De Kwast, leverde de actie in Beusichem ook louter tevreden gezichten op. ,,Klein gebaar, maar iedereen reageerde positief’’, zei Van de Weerd. Hij gaat zelf elke dag heen en weer met het pontje. ,,Als er vanmiddag nog steeds een rij staat, zullen ze mij er toch wel tussen laten na al die gratis koffie? De naam staat tenslotte groot op de zijkant van mijn busje.’’