Grootschalige illegale handel in zware pijnstillers vanuit Maurik

MAURIK - De strafzaak tegen een 33-jarige man uit Heerlen en een 33-jarige vrouw uit Venlo wegens grootschalige handel in illegale geneesmiddelen in Gelderland is uitgesteld. De rechtbank in Arnhem heeft de zaak dinsdagmiddag doorverwezen naar de economische strafrechter.

De twee Limburgers werden begin april als bewoners van een woning aan Lijsterbesstraat in Maurik aangehouden. In een woning in Maurik en in Ommeren vond de politie een enorme hoeveelheid illegale geneesmiddelen.



Het betrof honderden tabletten Oxicodon, Oxazepam, ampullen morfine en pleisters met Fentanyl. De handel in illegale medicijnen zou hebben plaatsgevonden in Maurik, Tiel, Wageningen, Ede, Beuningen, Arnhem, Dieren en Culemborg.

Wapens, munitie en vals geld

De twee verdachten waren dinsdag niet bij de rechtbank in Arnhem aanwezig. Wanneer de Limburgers zich voor de economische strafrechters moeten verantwoorden is nog onbekend.



Behalve de pillen werden in Maurik ook hennep en harddrugs aangetroffen. Agenten vonden na de aanhouding in de woning vele messen, balletjespistolen, vier vuurwapens, veel munitie, pepperspray en 58 valse biljetten van 50 euro.

