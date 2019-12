Grote berg tonnen en jerrycans met drugsafval gestort bij Buren, nog geen aanhoudingen

Automobi­list naar ziekenhuis nadat auto op de kop in sloot belandt

13 december KERK-AVEZAATH - Een automobilist is vrijdagavond naar het ziekenhuis gebracht nadat hij met zijn auto op de kop in een droge sloot was beland in Kerk-Avezaath. De bestuurder vloog rond 18.30 uur door onbekende reden uit de bocht op de Daver.