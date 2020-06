Grote brand in schuur met hooi in Kapel-Avezaath

DOS Sportief start ook in Rijswijk met gym buiten

13 juni RIJSWIJK/ ECK EN WIEL – DOS Sportief is ook in Rijswijk gestart met activiteiten in de buitenlucht. Het voetbalcomplex van SCR vormt daarvoor de uitvalsbasis. Eerder begon de club al in Eck en Wiel bij de Heerlijkheid.