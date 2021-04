Grote brand verwoest monumentale boerderijwoning in Ommeren

Nieuw prikkel­draad nodig nadat ijsschot­sen aan de hekken bleven hangen

26 februari RIJSWIJK - Chris Beijer moet 500 meter prikkeldraad vervangen rond zijn weilanden langs de Rijnbandijk in de uiterwaarden tussen Rijswijk en Maurik. Allemaal het gevolg van de ijsschotsen die vorige week nog aan het prikkeldraad hingen. ,,Ach, het was een mooi gezicht en we hebben lekker geschaatst.’’