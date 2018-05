Hans Kraay jr.: ‘Er moet bij mij nog een fontein aan tranen uit’

Pech in Beusichem: Blauwalg ongenode gast bij opening zwemsei­zoen De Meent

3 mei BEUSICHEM - De zon laat zich weer zien en de werkzaamheden in Beusichem zijn in een afrondende fase. De blauwalg gooit echter extreem vroeg in het seizoen al roet in het eten bij recreatiegebied De Meent.