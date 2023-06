Helder in Buren vanochtend

Boer Herbert en zoon Koen (21) zijn voor één weekend camping­baas rond Down The Rabbit Hole

Na een dagje feest op Down The Rabbit Hole lekker naar je tentje en slapen tot de zon weer opkomt. Dat kan op de festivalcamping, maar liefhebbers van de ‘boerenervaring’ kunnen dit jaar ook terecht bij melkveehouder Herbert Verploegen en zijn zoon Koen (21) in Winssen. ,,We doen dit zelf altijd bij andere boeren.”