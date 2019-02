Heli's vliegen laag over Engeland om Nederland wat rust te geven

EDE/ TIEL - Acht Nederlandse legerhelikopters vliegen de komende twee weken laag over Engeland. Defensie verdeelt zo de herrie; door de overzeese training worden oefengebieden in Rivierenland, rondom vliegbasis Deelen en in de Achterhoek ontzien.

Drie Apache-gevechtshelikopters, drie Chinooks en twee Cougars – beide transportheli's – zijn vrijdag van hun thuisbasis Gilze-Rijen naar Carlisle gevlogen in Noord-Engeland, ruim 100 kilometer onder Edinburgh. Daar worden de komende twee weken laagvliegoefeningen gehouden. De heli's oefenen tijdens TAC UK onder meer het vliegen onder de radar. Bij de oefening zijn ruim 250 militairen betrokken.

Ontzien

Defensie verdeelt de overlast die de heli's veroorzaken door de oefeningen in binnen- en buitenland te houden. Vorig jaar werd dezelfde oefening die nu in Engeland is, gehouden op Deelen. Zo werd Gilze Rijen een week ontzien. De tweede week van de oefening was vorig jaar in de Belgische Ardennen.

,,We verplaatsen onze oefeningen een paar keer per jaar naar het buitenland om de Nederlandse oefengebieden te ontzien’’, zegt Claudia van Hoek van het Defensie Helikopter Commando van de Koninklijke Luchtmacht. ,,Deze oefening was al anderhalf jaar geleden gepland, het is geen directe reactie op de oproep in Rivierenland. Het is sowieso al langer beleid van Defensie om de oefeningen en daarmee de geluidsbelasting eerlijk verdelen.’’

Burgemeesters

Van Hoek refereert aan een oproep van burgemeesters in Gelderland-Zuid om laagvliegoefeningen eerlijker te spreiden. De bestuurders vroegen dat naar aanleiding van een incident met een Apache bij Zoelmond. In november 2017 vloog een heli tegen een een bliksemafleider van een hoogspanningsleiding. Een deel van Rivierenland zat enkele uren zonder stroom. Tien jaar daarvoor zorgde een aanvaring in de Bommelerwaard voor nog veel meer overlast.

Ook in de Achterhoek ondervinden inwoners regelmatig overlast van laagvliegende heli's. Boeren in Oost-Nederland balen van helikopteroefeningen van defensie. Volgens hen slaan koeien op de vlucht en geven ze minder melk. Na gesprekken met en gesprek LTO werd in 2018 afgesproken dat er zo weinig mogelijk over agrarische bedrijven wordt gevlogen.

Ophef