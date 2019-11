Heli scheert rakelings over manege, ‘dit is extreem; levensgevaarlijk’

Defensie oefent al jaren boven Rivierenland en dat is niet onomstreden. In 2017 was er een incident met een Apache bij Zoelmond: de heli vloog tegen een bliksemafleider van een hoogspanningsleiding. Een deel van Rivierenland zat daardoor enkele uren zonder stroom. In 2007 gebeurde ook al een soortgelijk ongeluk in Rossum.



Volgens een woordvoerder van de gemeente Buren zijn er nadien geen nadere afspraken gemaakt over de oefeningen. ,,Maar het moet veilig gebeuren, dat is altijd de afspraak geweest.’’



Manegehouder Brink twijfelt of die afspraak niet met voeten wordt getreden. ,,De heli die ik vandaag zag, vloog echt heel laag bij de grond en in volle vaart op onze rijbak af. Ik dacht nog: die stort neer.’’