Het achterwerk van een paard kan in Lienden nu in de CT-scan

Ben jij voorbereid op stroomuit­val? Vertel het de veilig­heids­re­gio

25 september BUREN - Als de stroom of het water uitvalt, is Rivierenland daar dan een beetje goed op voorbereid? De veiligheidsregio Gelderland Zuid wil daar een goed beeld van hebben en vraagt inwoners van Buren, Geldermalsen en Culemborg of zij zich voorbereiden op eventuele uitval van Gas, water of elektriciteit.