Het echtpaar Schimmel stemt al op maandag in Maurik: ‘Nu is het niet zo druk’

Zijn echtgenote A. Schimmel-van Meeteren is net iets meer mobiel: ,,Ik heb mijn scootmobiel buiten laten staan. Maar ook ik vind het fijner stemmen als het niet zo druk is.’’ Vroeger was het veel makkelijker, zegt J. Schimmel: ,,Toen konden we nog stemmen in zorgcentrum Valentijn. Maar ja, dat kan niet meer. Ik ken heel wat oudere mensen die daarom nu niet meer gaan stemmen, het is te lastig. We hebben PvdA gestemd, daar maken we geen geheim van, dat doen we al ons leven lang.’’