Het grasmaaien is een work-out voor nieuwslezer Erik van der Pol: ‘Ik heb de motor niet laten repareren’

Chase heeft de zeldzame hersenziek­te SCA7: ‘Ik word er elke dag mee geconfron­teerd’

25 juli INGEN – Het begint met onhandigheidjes, totdat je spieren en je gezichtsvermogen je in de steek laten en je in een rolstoel belandt. Het dreigt werkelijkheid te worden voor Chase Rooks uit Ingen, die de ernstige hersenaandoening SCA7 heeft. ,,Het is moeilijk steeds weer iets kwijt te raken wat je normaal vindt.”