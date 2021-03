Hoe deze vaders het verschil maken in hun dorp: ‘We gingen middels een tikkie met de pet rond’

In plaats van samen een biertje drinken of sporten helpt de Beusichemse Broederschap der Vaders (BBdV) eenzame ouderen in Beusichem en omgeving. José Nguema (48) begon in 2012 met acht vaders de BBdV.



,,We kwamen elkaar op het schoolplein tegen en maakten onder het genot van een biertje nader kennis in het plaatselijke café.’’



Het beviel de mannen zo goed dat ze afspraken elke paar maanden wat leuks te doen. De groep heeft zich in de loop der jaren bijna vertienvoudigd. Nguema: ,,We zijn ondertussen met bijna tachtig man. Vaders die ook al opa zijn tot en met vaders van wie hun oudste kind in groep 4 zit.’’