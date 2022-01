Honderden feestgangers bezoeken illegale raveparty in loods in Rijswijk

Uit in Rivieren­land: wandelen, sporten en struinen

Heel veel is er dit weekend niet te doen in Rivierenland. Ten eerste is er de zoveelste lockdown, ten tweede the day after oud en nieuw. Dat betekent uitbuiken op de bank met een kater óf de decemberkilo’s eraf wandelen. Voor dat laatste hebben we wel een paar geschikte locaties in de regio.

31 december