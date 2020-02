Hulpsinterklaas die naaktfoto's stuurde niet in beroep: ‘Hij weet dat hij fout heeft gehandeld’

‘Schunnige sint’ die naaktfo­to's stuurde naar zwarte­pietjes krijgt werkstraf

18 februari ZOELEN - Een 60-jarige man die jarenlang hulpsinterklaas was in Zoelen is veroordeeld tot een werkstraf van 80 uur. De man viel verschillende jonge vrouwen uit Zoelen lastig, die daar zwartepiet speelden.