Ingetogener dan de vorige keer, maar na twee jaar wel weer Kersenparty

Nummer drie was in 2019. Corona gooide in de tussenliggende twee jaar roet in het eten. Maar nu is de Nationale Kersenparty terug, in een ‘meer ingetogen’ stijl, dat wel. ,,We hebben te maken met de oorlog in Oekraïne. We komen net uit corona, dus wat meer sober is wel op z’n plaats", aldus de woordvoerder. In opzet is het ‘kleiner en minder uitbundig dan voorheen'.