Inhaalactie gaat mis: auto belandt in sloot Lienden en man raakt gewond

Deze duikers gaan 24 uur kopje onder in Zoelen om geld in te zamelen voor kanker­fonds KWF

6 augustus ZOELEN/TIEL - De Tielse Onderwatersportvereniging Gagnan organiseert in september een bijzondere marathon. In plaats van een estafettewandeling of een fietstocht duiken de deelnemers De Beldert in voor een duikmarathon van 24 uur. Met de actie wil de vereniging zoveel mogelijk geld ophalen voor het KWF.