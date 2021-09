Ivermectine: waarom willen mensen geen vaccin en wel ‘paardenmiddel’ van een boer uit Ingen? ‘Het is een geloof’

Burenaar (55) had snel geld nodig, dus verhuurde hij een deel van zijn loods: ‘Geen idee dat er een drugslab in zat’

16 september ARNHEM – Het was een oude vriend die hem zou helpen. Maar dat bleek van de regen in de drup: een 55-jarige man uit de gemeente Buren moest zich deze week in de Arnhemse rechtbank verantwoorden voor het drugslab dat in november 2019 in zijn loods werd aangetroffen.