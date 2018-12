‘Jammer voor mensen die ziel en zaligheid aan club gaven’

Orgamebo blij met groen licht van de politiek

19:12 Het bedrijf was tot voor kort op kleine schaal actief als mestverwerker. Nadat, mede door klachten uit de buurt, het bedrijf geen vergunning kreeg om dit groter op te pakken, wil het bedrijf nu een mesthandel beginnen. ,,De mestverwerking stuitte op veel weerstand in de buurt, en daarmee zijn we dan ook gestopt’’, stelt Willem Bos van Orgamebo. ,,De handelsactiviteiten die we willen ontplooien geven veel minder overlast. En een gezond transportbedrijf heeft zijn wagens zoveel mogelijk op de weg. We verwachten echt dat de buurt er in dat opzicht echt op vooruit gaat.”