Jan Thijsen, monument van Buren, overleden

Winkels open, half open of dicht in Lienden: ‘Onderne­mers helpen elkaar en springen bij’

15 december LIENDEN - Het is bij winkelcentrum Timmer in Lienden de ‘Day After’ na de coronarede van premier Rutte. Veruit de meeste winkels zijn open of half open, de mega-parkeerplaats is al weer redelijk gevuld. ,,Natuurlijk raakt corona ook onze winkeliers‘’, zegt Klasina Timmer.