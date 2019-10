Jonge daders richten voor duizenden euro's schade aan monumentale boerderij Maurik aan: ‘Les voor het leven’

Ridders Bettink wanen zich in de middeleeu­wen: ‘Je voelt hoe het is een zwaard vast te houden’

10:14 BUREN - Uitbeelden hoe het was om in de vijftiende eeuw te leven. Dat is wat Anne en Ina Bettink uit Buren doen op zogeheten re-enactmentfestivals. Met hun eigen zwaarden en zelfontworpen kleding hopen ze bezoekers wat te leren over de geschiedenis.