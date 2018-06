Knokpartij met gewonden nadat fans degradatie rivaal 'vieren' in Maurik

,,Ze stonden ons bij de rotonde op te wachten met spandoeken en fakkels omdat we gedegradeerd zijn naar de vijfde klasse’’, zegt penningmeester Martin de Wit van MEC. ,,Er stonden selectiespelers van Rijswijk bij. Wij hebben onze leden als bestuur eerst nog tegen kunnen houden, maar daarna zijn ze verhaal gaan halen in Rijswijk.’’



Wat daar precies heeft plaatsgevonden, stelt De Wit niet te weten. Er zijn rond 19.00 uur en 19.30 uur ambulances opgeroepen naar de Langstraat in Rijswijk, waar het clubgebouw van SCR staat.



Juist deze dag vierde sponsor van beide clubs Jumbo Mudde in Maurik een sponsordag waarbij ook helikoptervluchten waren. De Wit: ,,Hij is er niet blij mee, en heeft dat ook al laten weten. Ik heb contact gehad met de penningmeester van SCR en we betreuren het allebei zeer dat het zo uit de hand is gelopen.’’



Het bestuur van SCR stelt momenteel alleen het verhaal te doen aan de politie en wil niet op de kwestie reageren.