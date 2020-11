Landgoed Soelen krijgt nieuwe bewoners: ‘we hebben iets met kastelenromantiek’

Buren juicht bouw tien woningen in Water­straat Lienden toe

30 oktober LIENDEN - Het is nog niet zo ver dat wethouder Pieter Neven van Buren roept: Bouw die tien huizen maar in de Waterstaat in Lienden. Maar Neven en zijn collega's in het Burense gemeentebestuur zijn wel enthousiast over het idee.