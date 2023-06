Lekker weer in Buren vandaag

Rolstoel­bas­ket­bal­ster Carina de Rooij op jacht naar WK-medaille: ‘We willen er eigenlijk maar één en dat is goud’

Carina de Rooij uit Beusichem komt vanaf zaterdag met het Nederlands team in actie op het WK rolstoelbasketbal in Dubai. De paralympisch kampioenen bleven in de voorbereiding ongeslagen en zijn dan ook favoriet voor de titel.