Lia Krol maakt erebeeld voor eerste tieneridool Anneke Grönloh: ‘Ze was een icoon’

Anneke Grönloh, ooit jaren woonachtig aan de Waalbandijk in Heesselt, is vier jaar geleden overleden. Dat de zangeres niet vergeten is zal vrijdag blijken als oer-dj Tineke de Nooij het doek wegtrekt van het beeld dat Lia Krol heeft gemaakt. Daarbij zijn in ieder geval Willeke Alberti, Rob de Nijs, Trea Dobbs en Ronnie Tober aanwezig in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag.