Lichaam aangetroffen in woning in Maurik

Bijzondere voedselfa­briek zonder baas: op deze plek in Culemborg werkt iedereen samen

Culemborg is een bijzondere plek rijker. Lokale en regionale voedselmakers, fruittelers, verwerkers en andere specialisten slaan de handen ineen en werken samen bij Voedselstation. ,,We willen een transparant bedrijf zijn waar je eerlijke lokale of regionale producten kunt kopen.’’