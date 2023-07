Lichte bewolking in Buren vanmiddag en vanavond

Via Fortunae, Platea Ulpiana en Via Templi: Nijmeegse buurt krijgt Latijnse straatnaam­bor­den

Wonen in een straat met een Latijnse straatnaam als Via Salutis (Salusstraat), Via Fortunae (Fortunastraat) of Platea Thermarum (Thermenplein)? In Nijmegen-West kan het straks. In nieuwe buurten in nieuwbouwwijk Waalfront krijgen straten een extra naambordje in het Latijn.