Liendense boer eist vergoeding van provincie voor ganzenschade van ‘duizenden euro’s’

Het verdriet van Nijmegen: het bombarde­ment én naoorlogse sloopwoede verwoest­ten de oude stad

Voor sommige Nijmegenaren is hun stad twee keer gebombardeerd. In februari 1944 door Amerikaanse bommen en in de wederopbouwperiode door de sloop van de Benedenstad. Het is het thema van de nieuwe roman van Tessa de Loo (1946), De stad in je hoofd, die op 14 april wordt gepresenteerd.