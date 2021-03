Liendense sportschoolhouder krijgt donderdag bezoek: minister Van Ark komt kijken hoe sporten veilig kan

Meer groei- dan krimpdor­pen: Deil loopt het hardst terug, Maurik groeit het sterkst

17 februari DEIL/MAURIK - De drie plattelandsgemeenten Buren, Neder-Betuwe en West Betuwe hopen in de komende jaren flink te groeien. Vooral om de leefbaarheid in de kleinste dorpen te garanderen of te verbeteren. Ze tellen samen 13 krimpdorpen en 33 groeidorpen of -stadjes. Twee dorpen, Buurmalsen en het West Betuwse deel van buurtschap Zennewijnen bleven in 2020 helemaal stabiel.