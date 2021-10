Lievelingsoom Wim overleed bij auto-ongeluk: ‘Ik heb altijd het gevoel dat hij als een stemmetje in mijn hoofd zit’

Ik mis je ,,In 1972 is mijn lievelingsoom Wim overleden”, vertelt Alexandra van Steen (56) uit Buren. ,,30 jaar oud was hij. Hij was een van de vier familieleden die het grootste auto-ongeluk tot dan toe in Nederland niet hebben overleefd. Mijn opa, oma, zijn vrouw en een andere oom met zijn vrouw zaten ook in de auto die in het centrum van Assendelft werd geramd door de wagen van een jonge Amsterdammer. Die reed met 100 kilometer per uur door rood. Een tante en mijn oma ontsnapten aan de dood.