Man (31) vervolgd om tientallen gesprongen ruiten en ontzette gevels door vuurwerkbom Beusichem

Zware vuurwerk­bom knalt tientallen ruiten eruit van huizen aan Markt Beusichem: ‘Ik vond het heel beangsti­gend’

BEUSICHEM - Zeker acht historische panden aan de Markt in Beusichem zijn op oudjaarsnacht beschadigd door een zware vuurwerkbom. Ruiten sneuvelden, dakpannen verschoven en bij zeker een gebouw ontstonden scheuren in de muur. Ook ruiten in de hervormde kerk vlogen eruit. De schrik zit er goed in bij de bewoners.

2 januari