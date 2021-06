Man overlijdt na ongeluk bij grasmaaien in Ingen

‘Mensen die kijken hoe ik aan het gamen ben, ik verbaas me daar nog steeds wel eens over’

2 mei MAURIK - Geld verdienen door te filmen hoe je aan het gamen bent. Voor Mathia Koolhout (29) uit Maurik is het al jaren de normaalste zaak van de wereld. Op het videoplatform Twitch is zij een van de bekendste vrouwelijke gamers van Nederland. ,,Als je mij dat vijf jaar geleden had gezegd, had ik je voor gek verklaard.’’