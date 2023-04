Man wurgt, slaat en bedreigt echtgenote in radeloze woede om vrees voor minnaar

Kunst in Rivierenland Luctor et Emergo is naarstig op zoek naar verster­king: ‘Iets specifieks? Niet echt, als het maar blazers zijn’

De Gelderlander belicht wekelijks het kunstenlandschap van Rivierenland. Dit keer Mieke van de Ven over seniorenorkest Luctor et Emergo uit Ingen, waarvan ze sinds kort voorzitter is en dat 22 april weer haar traditionele voorjaarsconcert geeft.