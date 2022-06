Manon (27) kwam om het leven bij schietpartij in Colombia: ‘Ze sprankelde, dat is zó abrupt tot een einde gekomen’

Speedge­brui­ker uit Buren sloeg zwangere vriendin in haar buik: ‘Het was óf de kinderen óf de drugs’

Onder invloed van speed sloeg hij de zwangere moeder van zijn kinderen in haar buik. Met de drugs is hij gestopt, vertelde de man uit de gemeente Buren dinsdag aan de politierechter in Arnhem. De officier van justitie zag zijn goede intenties en hield daar rekening mee in de strafeis.

